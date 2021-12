Muore Tommaso Maestrelli | storico allenatore della Lazio – 2 dicembre 1976 – VIDEO

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 2a causa di un tumore al fegato, l’del primo scudettoIl 2dopo una lunga malattia, il grande artefice del primo scudettonella stagione 1973/74.era giunto sulla panchina biancoceleste nel 1971 dopo avere guidato con ottimi risultati il Foggia. Alla sua terza stagione a Roma ottiene lotitolo, guidando Chinaglia e compagni in una gloriosa cavalcata per la conquista del tricolore, ottenuto dopo un avvincente scontro contro la Juventus. ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2dicembre 1944 muore Filippo Tommaso Marinetti. Poeta e scrittore, è il padre del Futurismo.… - CalcioNews24 : Il #2dicembre 1976 a causa di un tumore al fegato muore Tommaso Maestrelli, l’allenatore del primo scudetto della L… - elena51847647 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #2dicembre 1944 muore Filippo Tommaso Marinetti. Poeta e scrittore, è il padre del Futurismo. #Condivid… - criscuolo_m : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #2dicembre 1944 muore Filippo Tommaso Marinetti. Poeta e scrittore, è il padre del Futurismo. #Condivid… - EttoreSequi : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #2dicembre 1944 muore Filippo Tommaso Marinetti. Poeta e scrittore, è il padre del Futurismo. #Condivid… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore Tommaso

State a casa Dark comedy di Roan Johnson con Dario Aita eRagno. Roma: costretti in casa dall'epidemia da Covid - 19, quattro giovani coinquilini ... A Londra il Primo Ministro inglesein ...Trento, auto esce di strada e si ribalta sulla statale: ragazzo di 27 anni perde la vita Aveva solo 27 anni ed una vita ancora davanti a sé,Delpero , il ragazzo deceduto questa mattina in un ...Un gravissimo incidente ha richiesto questa mattina, intorno alle nove, l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Peio (Tn), dopo che un’auto è finita fuori strada capottandosi tre volte sulla st ...Schianto fatale a Ibiza: addio alla "regina" della dance Raffaela Travisano. Testa coda che non ha lasciato scampo alla 53enne battipagliese.