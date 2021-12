Miracolo nella robotica: costruiti i primi esemplari in grado di riprodursi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo sviluppo nel campo della robotica sta producendo della scoperte o invenzioni inimmaginabili soltanto qualche anno fa. L’ennesima confermare rappresenta un autentico Miracolo: costruiti i primi esemplari in grado di riprodursi. Inventati i robot che possono riprodursi (Adobe Stock)Alcuni ricercatori americani, infatti, hanno scoperto che gli xenobot, biorobot millimetrici creati da cellule di rana, che hanno la grande capacità di auto-replicarsi, attraverso la riproduzione biologica e naturalmente con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale (AI), come confermato a inizio settimana da un report pubblicato dalla rivista specializzata Proceedings of l’Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS). Un team delle università del Vermont, Tufts ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lo sviluppo nel campo dellasta producendo della scoperte o invenzioni inimmaginabili soltanto qualche anno fa. L’ennesima confermare rappresenta un autenticoindi. Inventati i robot che possono(Adobe Stock)Alcuni ricercatori americani, infatti, hanno scoperto che gli xenobot, biorobot millimetrici creati da cellule di rana, che hanno la grande capacità di auto-replicarsi, attraverso la riproduzione biologica e naturalmente con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale (AI), come confermato a inizio settimana da un report pubblicato dalla rivista specializzata Proceedings of l’Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS). Un team delle università del Vermont, Tufts ...

