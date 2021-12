Michael J. Fox su Muhammad Ali: "Fu lui ad aiutarmi a combattere il Parkinson" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Michael J. Fox ha recentemente rivelato che Muhammad Ali giocò un ruolo fondamentale nella sua vita visto che fu proprio il pugile ad aiutarlo a convivere con la sua malattia. Michael J. Fox, durante una recente intervista di AARP, è tornato a parlare del Parkinson e dell'aiuto indiretto che ricevette da Muhammad Ali: la star del pugilato, come ha ammesso lo stesso attore, è uno dei principali motivi per cui J. Fox è riuscito a combattere la sua malattia senza mai perdere la speranza. "Muhammad Ali mi ha aiutato moltissimo a superare le mie paure dopo la diagnosi." Ha ricordato Michael. "Ricordo che evitavo di guardarmi in tv o al cinema, non guardavo mai le cose che avevo girato quando ero molto più giovane, perché allora ero sano e non … Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)J. Fox ha recentemente rivelato cheAli giocò un ruolo fondamentale nella sua vita visto che fu proprio il pugile ad aiutarlo a convivere con la sua malattia.J. Fox, durante una recente intervista di AARP, è tornato a parlare dele dell'aiuto indiretto che ricevette daAli: la star del pugilato, come ha ammesso lo stesso attore, è uno dei principali motivi per cui J. Fox è riuscito ala sua malattia senza mai perdere la speranza. "Ali mi ha aiutato moltissimo a superare le mie paure dopo la diagnosi." Ha ricordato. "Ricordo che evitavo di guardarmi in tv o al cinema, non guardavo mai le cose che avevo girato quando ero molto più giovane, perché allora ero sano e non …

Advertising

MARCO1356662232 : LE 1 MIGLIARDO DI CANZONI COMMISIONATE. SARANNO IN LINGUA: ITALIANA INGLESE. SPAGNOLO. FRANCESE. PECHINESE.. X C… - danifeelfine182 : Quando come stasera sono particolarmente giù la mia mente per risollevarsi si rifugia nell'immagine del dottor Kevi… - MARCO1356662232 : LE CANZONI E.M.I. DELLE RADIO PANDORA. VENGONO SCELTE SEMPRE DAL POPOLO.. NELLE PRINCIPALI RADIO.. Firmed: MICHAEL J. FOX E.M.I. - MARCO1356662232 : L'ARCHIVIO DELLA E.M.I. A LOS ANGELES ,U.S.A. CON DENTRO LE 5MIGLIARDI DI CANZONI SU : CD-ROMS, SONY.. VERRA' PRES… - MARCO1356662232 : LA E.M.I. KIUDE IL BILANCIO PROVVISORIO CON 1MIGLIARDO D'EURO.. IMMETERA' SU CD-ROMS SONY.. LE 5 MIGLIARDI DI CANZ… -