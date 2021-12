Meteo, giovedì tra piogge e neve: nuova tempesta all’Immacolata – VIDEO (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sarà un giovedì pessimo dal punto di vista Meteo, con tante piogge e neve sulla penisola. Situazione in netto peggioramento verso l’8 dicembre. Le condizioni Meteo dell’Italia stanno peggiorando giorno dopo giorno, con piogge e neve che stanno tornando protagonisti a causa della discesa delle correnti polari sulla penisola. Inoltre sul Paese è in arrivo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sarà unpessimo dal punto di vista, con tantesulla penisola. Situazione in netto peggioramento verso l’8 dicembre. Le condizionidell’Italia stanno peggiorando giorno dopo giorno, conche stanno tornando protagonisti a causa della discesa delle correnti polari sulla penisola. Inoltre sul Paese è in arrivo L'articolo proviene da Inews.it.

