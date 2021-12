Lavoratori somministrati di Prefettura, Questura e Commissione territoriale: incontro in via Tasso (Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. È una questione che si trascina da quasi vent’anni, almeno dal 2003, la prima volta in cui anche a Bergamo i sindacati avevano sollevato il problema: a svolgere mansioni cruciali e spesso del tutto strutturali negli uffici immigrazione di Prefettura, Questura e per la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministero dell’Interno continua ad impiegare precari, oggi in somministrazione alle dipendenze di due agenzie per il lavoro. Di nuovo, questo mese, si è alle prese con l’ennesima scadenza di diversi contratti e con l’incertezza della loro proroga: a livello nazionale a rischio ci sarebbero circa 1.400 persone con rapporti di lavoro che giungono al termine tra il 15 dicembre e il 28 febbraio. Circa 800 sono dipendenti di Manpower in diverse Prefetture del Paese, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. È una questione che si trascina da quasi vent’anni, almeno dal 2003, la prima volta in cui anche a Bergamo i sindacati avevano sollevato il problema: a svolgere mansioni cruciali e spesso del tutto strutturali negli uffici immigrazione die per laper il riconoscimento della protezione internazionale, il ministero dell’Interno continua ad impiegare precari, oggi in somministrazione alle dipendenze di due agenzie per il lavoro. Di nuovo, questo mese, si è alle prese con l’ennesima scadenza di diversi contratti e con l’incertezza della loro proroga: a livello nazionale a rischio ci sarebbero circa 1.400 persone con rapporti di lavoro che giungono al termine tra il 15 dicembre e il 28 febbraio. Circa 800 sono dipendenti di Manpower in diverse Prefetture del Paese, ...

