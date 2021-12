Incoronazione di Napoleone | 2 dicembre 1804

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 2, avvenne l’auto-diBonaparte come imperatore dei francesi. L’evento si tenne nella Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, alla presenza di Papa Pio VII. Come Carlo Magno, anchevolle riprendere l’antico rito medievale e farsi incoronare dal rappresentante terreno di Dio.di, il 2la nascita del ”primo impero moderno” A dire il vero,Bonaparte era già stato proclamato Imperatore dei Francesi durante una breve cerimonia di circa 15 minuti, che si tenne il 18 maggio a Saint Claud. “Per grazia di Dio e della Costituzione della Repubblica“: questa fu la motivazione, peraltro contraddittoria, per aver ottenuto il titolo. Durante la sfarzosa e ...

L'opera, lunga 13 metri, decorò la tavola per il banchetto che il viceré Eugenio di Beauharnais offrì in onore diper la suaa Re d'Italia. Seguirà visita al cantiere di ...La spada, insieme al suo fodero, era stata donata daal generale Jean - Andoche Junot dopo l'ma la moglie dell'alto ufficiale, poi caduto in disgrazia a causa dei suoi gravi ...Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo l'autoincoronazione di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 2 dicembre 1804 a Notre Dame, a Parigi.Il 2 dicembre 1804, avvenne l'auto incoronazione di Napoleone come imperatore dei francesi alla presenza di Papa Pio VII a Notre-Dame ...