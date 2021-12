I carabinieri scovano in un capanno un bobcat rubato | scatta la denuncia | il mezzo vale 15mila euro

Advertising

ACiavula : I carabinieri scovano un arsenale da guerra nella Locride - Ciavula: - RednewsGargano : Carabinieri e Cacciatori Puglia scovano armi e munizioni nelle campagne di San Severo - ottopagine : I carabinieri scovano nuovi furbetti del reddito di cittadinanza #Boscoreale -

Ultime Notizie dalla rete : carabinieri scovano

TrevisoToday

FERMO - Blitz deiin un capanno adibito a rimessa di attrezzi agricoli che si trova ai confini del territorio di Fermo dove è stato rinvenuto un bobcat senza targa. I numeri del telaio erano stati ...Si chiamano Max e Berla: sono i pastori tedeschi chepersone positive al Covid. Sono stati utilizzati dall'università di Milano e daiper sperimentare il protocollo di collaborazione stipulato in primavera, che aveva l'obiettivo di ...FERMO - Blitz dei carabinieri in un capanno adibito a rimessa di attrezzi agricoli che si trova ai confini del territorio di Fermo dove è stato rinvenuto un bobcat senza targa. I numeri ...Si chiamano Max e Berla: sono i pastori tedeschi che scovano persone positive al Covid. Sono stati utilizzati dall'università di Milano e dai carabinieri per sperimentare il protocollo di collaborazio ...