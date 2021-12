Greta Beccaglia, siamo di fronte all’ennesima prova di un Paese in larga parte male educato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un Paese che dà troppa importanza all’agire stupido di un imbecille manifesta a sua volta dei problemi su cui bisognerebbe soffermarsi. Questo è vero. Come lo è anche il fatto che vi sono questioni assai più importanti del palpeggiamento delle parti intime di una donna in diretta tv. Tuttavia, anche un Paese che evita di affrontare questioni importanti, con il pretesto che ve ne sono di più urgenti e nodali, non manifesta un grande stato di salute. Il modo in cui molti uomini e donne pensano possa essere trattata una donna in Italia costituisce indubbiamente un problema per il nostro Paese. Non sono io a dirlo, ma i dati impietosi che sono stati diffusi anche in tempi recentissimi. Questi dati ci dicono che il 40% degli uomini e il 20% delle donne ritengono perfettamente lecito dare uno schiaffo alla partner che abbia flirtato con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Unche dà troppa importanza all’agire stupido di un imbecille manifesta a sua volta dei problemi su cui bisognerebbe soffermarsi. Questo è vero. Come lo è anche il fatto che vi sono questioni assai più importanti del palpeggiamento delle parti intime di una donna in diretta tv. Tuttavia, anche unche evita di affrontare questioni importanti, con il pretesto che ve ne sono di più urgenti e nodali, non manifesta un grande stato di salute. Il modo in cui molti uomini e donne pensano possa essere trattata una donna in Italia costituisce indubbiamente un problema per il nostro. Non sono io a dirlo, ma i dati impietosi che sono stati diffusi anche in tempi recentissimi. Questi dati ci dicono che il 40% degli uomini e il 20% delle donne ritengono perfettamente lecito dare uno schiaffo alla partner che abbia flirtato con un ...

