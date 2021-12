Giorgia Palmas ha deciso di risposarsi

(Di giovedì 2 dicembre 2021)e Filippo Magnini di nuovo sposi. È questo il lieto annuncio che l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sui social con i propri follower; la coppia, che si è sposata in forma privata lo scorso maggio, ora è pronta ad un vera e propria festa e a giurarsi amore con il rito religioso. La bellissima showgirl sarda è pronta a dire di nuovo il

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

e Filippo Magnini si sposeranno per la seconda volta, come annunciato dalla showgirl su Instagram, per la gioia di tutti suoi fan. Ecco cosa ha svelato.ha sorpreso tutti ...sposa (di nuovo) Filippo Magnini., dopo la cerimonia dello scorso maggio, ha annunciato dal social che celebrerà di nuovo il matrimonio con Filippo Magnini , con cui ha ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo sposi. È questo il lieto annuncio che l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sui social ...Giorgia Palmas ha annunciato sui social che sposerà nuovamente Filippo Magnini, stavolta con il rito religioso ...