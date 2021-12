Francia, un uomo vestito da ninja ferisce attacca con una katana due poliziotte (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla stazione di servizio del centro Leclerc, nel comune francese di Cherbourg-en-Cotentin, un uomo ha ferito due agenti di polizia con una katana, una tipo di spada giapponese. L’uomo, che viaggiava a bordo di una Citroën C3 grigia rubata, è stato prima inseguito da una pattuglia. Poi, dopo aver urtato un pannello, è sceso dall’auto vestito da ninja. Si è diretto verso il veicolo della polizia imbracciando una katana: con la spada ha ferito una poliziotta al mento e un’altra alla testa. Un terzo agente, a quel punto, ha aperto il fuoco dall’interno del veicolo: tre colpi di pistola – scrive la testata locale La Presse de la Manche – che hanno ferito l’aggressore all’addome. Una lesione grave, per la quale però l’uomo non rischierebbe la vita: è stato trasportato in ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla stazione di servizio del centro Leclerc, nel comune francese di Cherbourg-en-Cotentin, unha ferito due agenti di polizia con una, una tipo di spada giapponese. L’, che viaggiava a bordo di una Citroën C3 grigia rubata, è stato prima inseguito da una pattuglia. Poi, dopo aver urtato un pannello, è sceso dall’autoda. Si è diretto verso il veicolo della polizia imbracciando una: con la spada ha ferito una poliziotta al mento e un’altra alla testa. Un terzo agente, a quel punto, ha aperto il fuoco dall’interno del veicolo: tre colpi di pistola – scrive la testata locale La Presse de la Manche – che hanno ferito l’aggressore all’addome. Una lesione grave, per la quale però l’non rischierebbe la vita: è stato trasportato in ...

