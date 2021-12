Fedez stasera al My Live di Radionorba Terzo appuntamento dopo quelli con Nek ed Ermal Meta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: C’è Fedez, domani, venerdì 3 dicembre, al My Live di Radio Norba: 2 miliardi di streaming, 74 dischi di platino, più di 850 milioni di visualizzazioni su You Tube, oltre 23 milioni di follower sui social; e ancora: podio a Sanremo in coppia con Francesca Michielin con la bellissima “Chiamami per nome”, artefice del tormentone estivo “Mille”, con Achille Lauro e Orietta Berti, conduttore di uno dei programma tv più belli della scorsa stagione televisiva, “LOL – Chi ride è fuori”. Dal 26 novembre è fuori “Disumano”, il suo nuovo album, un progetto discografico in 20 tracce tra cui il nuovo singolo “Sapore”, in collaborazione con Tedua. Un grande nome dunque sul palcoscenico del The Heart di Conversano per il Terzo appuntamento con il nuovo programma di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: C’è, domani, venerdì 3 dicembre, al Mydi Radio Norba: 2 miliardi di streaming, 74 dischi di platino, più di 850 milioni di visualizzazioni su You Tube, oltre 23 milioni di follower sui social; e ancora: podio a Sanremo in coppia con Francesca Michielin con la bellissima “Chiamami per nome”, artefice del tormentone estivo “Mille”, con Achille Lauro e Orietta Berti, conduttore di uno dei programma tv più belli della scorsa stagione televisiva, “LOL – Chi ride è fuori”. Dal 26 novembre è fuori “Disumano”, il suo nuovo album, un progetto discografico in 20 tracce tra cui il nuovo singolo “Sapore”, in collaborazione con Tedua. Un grande nome dunque sul palcoscenico del The Heart di Conversano per ilcon il nuovo programma di ...

