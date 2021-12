Covid: altre quattro vittime in Alto Adige (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un'altra giornata pesante sul fronte della pandemia in Alto Adige: 4 persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da coronavirus ed il bilancio totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un'altra giornata pesante sul fronte della pandemia in: 4 persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da coronavirus ed il bilancio totale delle, dall'inizio dell'emergenza ...

