Capostazione in malattia riscuote lo stipendio alle Canarie

Advertising

radioromait : Capostazione Atac alle Canarie, inchiesta per danno erariale. Aveva aperto un B&B a Puerto Rico mentre risultava in… -

Ultime Notizie dalla rete : Capostazione malattia

il Giornale

I pubblici ministeri stanno indagando le buste paga di unadell'Atac che, in, si era invece trasferita alle Canarie dove ha anche aperto un B&B a Puerto Rico. Per un anno e mezzo ha continuato a incassare il suo stipendio godendosi la ...Atac, lain: 'Mi dimetto, meglio le Canarie'Atac alle Canarie, inchiesta per danno erarialeLa donna aveva anche aperto un B&B a Puerto Rico, ma risultava in malattia per una frattura. Partita l’inchiesta per danno erariale ...La Corte dei Conti ha bussato al portone dell’Atac: sotto la lente dei pm ci sono i compensi che la capostazione volata alle Canarie ha incassato per un anno e mezzo, mentre era formalmente ...