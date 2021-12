Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di giovedì 2 dicembre 2021) New York, 2 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Indiana Pacers-Atlanta Hawks 111-114; Orlando Magic-Denver Nuggets 108-103; Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 115-107; Boston Celtics-Philadelphia 76ers 88-87; Miami Heat-Cleveland Cavaliers 85-111; Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 127-125; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 107-139; Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 110-114; Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 115-124.

... che metteva di fronte le due migliori squadre di questo inizio di regular season. La squadra ... Il 36enne asso delè vaccinato, ma adesso dovrà rimanere fuori almeno dieci giorni, a meno ..., i numeri dei Lakers senza LeBron James Insomma, anche nel caso le parole di Vogel trovassero conferma nei fatti ('Spero che sia un problema minimo'), bisognerà abituarsi per un po' all'assenza ...Senza Paul George messo a riposo, i Clippers hanno mostrato una faccia molto pallida in questa sconfitta contro i Kings. I giocatori di Alvin Gentry hanno dominato e, anche se le seconde linee di Los ...New York, 2 dic. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Indiana Pacers-Atlanta Hawks 111-114; Orlando Magic-Denver ...