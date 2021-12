Atletica | Jacobs | “Ansia se ripenso a finale Tokyo 2020 Accuse doping? Inglesi dovrebbero guardare in casa propria”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “tante volte alla, ci pensavo la settimana scorsa. Mi stavo immaginando di rivivere quel momento quando stavo per partire dai blocchi, mi è venuta l’. Mi sono detto ‘ma come ho fatto a gestire quel momento?’. Perché solo al pensiero…”. Queste le parole di Marcell, oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×10 a, pronunciate nell’intervista rilasciata al Tg1. L’azzurro ha poi parlato dellediarrivate dall’Inghilterra: “L’unico atleta dopato trovato quest’anno nell’è inglese, fa abbastanza ridere che cercano qualcosa al di fuori quandoprima inloro. Io turbato? So tutti i sacrifici che ho fatto, ...

Advertising

giorgiobaldin12 : La federazione inglese di atletica leggera con un Sebastian Coe in testa continua a “rosicare” per le medaglie non… - sportface2016 : Marcel #Jacobs: “Mi viene l'ansia se ripenso alla finale di #Tokyo2020. Accuse di doping? Gli inglesi dovrebbero gu… - infoitsport : Atletica, Jacobs: 'Cosa c'è di meglio degli ori di Tokyo? Bissarli nel 2024 a Parigi' - Sportmediaset - OA_Sport : #atletica Paolo Camossi lancia Marcell Jacobs e i tempi sono molto ambiziosi. Il tecnico rivela alcuni aspetti dell… - _Sport_Calcio_ : #atletica ?? A Marcell Jacobs il Premio Cannavò ???? Bracco Atletica sceglie l’oro olimpico dei 100 e della 4x100 per… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs

Entrando più nel dettaglio, l'allenatore diha evidenziato aspetti interessanti: ' Abbiamo notato un problema alla gamba destra, che non va veloce come la sinistra, non si può certo dire che ...È stato consegnato a Marcellil 'PremioCandidò Cannavò' , il riconoscimento promosso da Bracco, giunto alla 13esima edizione. Ogni anno, la società guidata da Franco ...ATLETICA - "“9?62-9?63. Quando avremo due metri di vento a favore. Marcell in 4 anni e mezzo ha ristabilito un suo schema motorio." le parole del tecnico.Il difficile viene ora. Marcell Jacobs, indubbiamente, è una delle icone dello sport di questo 2021: i suoi due ori alle Olimpiadi di Tokyo, nei 100 metri e nella 4x100, rappresentano una gemma inesti ...