Alec Baldwin, la prima intervista in tv: «Non ho premuto il grilletto». E il giallo continua (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ ancora giallo sulla tragedia sul film Rust, con Alec Baldwin, sul cui set alcune settimane fa un colpo di pistola colpì a morte la direttrice della fotografia. Nella sua prima intervista in tv dopo la tragedia, sulla Abc, l’attore Baldwin ha detto di non aver mai premuto il grilletto della pistola che ha ucciso la donna sul set. «Il grilletto non è stato premuto, non punterei mai una pistola contro qualcuno», ha affermato l’attore che in un’anticipazione dell’intervista appare devastato e scosso da quanto accaduto. «Il grilletto non è stato premuto», dice l’attore nell’intervista (che sarà trasmessa questa sera su Abc News) con George ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ ancorasulla tragedia sul film Rust, con, sul cui set alcune settimane fa un colpo di pistola colpì a morte la direttrice della fotografia. Nella suain tv dopo la tragedia, sulla Abc, l’attoreha detto di non aver maiildella pistola che ha ucciso la donna sul set. «Ilnon è stato, non punterei mai una pistola contro qualcuno», ha affermato l’attore che in un’anticipazione dell’appare devastato e scosso da quanto accaduto. «Ilnon è stato», dice l’attore nell’(che sarà trasmessa questa sera su Abc News) con George ...

