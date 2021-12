Variante Omicron covid, Oms: “E’ in almeno 23 Paesi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “L’emergere della Variante Omicron” del covid “ha comprensibilmente catturato l’attenzione globale. almeno 23 Paesi di cinque delle sei regioni dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno ora segnalato casi di questa Variante e prevediamo che il numero cresca”. A dirlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazione covid nel mondo. “L’Oms – ha assicurato – prende questi sviluppi estremamente sul serio, e così dovrebbe fare ogni Paese. Ma tutto questo non dovrebbe sorprenderci. Questo è ciò che fanno i virus. Ed è ciò che questo virus continuerà a fare, finché gli permettiamo di continuare a diffondersi”. L’Oms, spiega il Dg Tedros, “continua a chiedere di ottimizzare la misure sociali e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “L’emergere della” del“ha comprensibilmente catturato l’attenzione globale.23di cinque delle sei regioni dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno ora segnalato casi di questae prevediamo che il numero cresca”. A dirlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazionenel mondo. “L’Oms – ha assicurato – prende questi sviluppi estremamente sul serio, e così dovrebbe fare ogni Paese. Ma tutto questo non dovrebbe sorprenderci. Questo è ciò che fanno i virus. Ed è ciò che questo virus continuerà a fare, finché gli permettiamo di continuare a diffondersi”. L’Oms, spiega il Dg Tedros, “continua a chiedere di ottimizzare la misure sociali e ...

