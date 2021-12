Ultime Notizie Roma del 01-12-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio bacini effetto micro Negrin patinamento prime e terze dosi secondo l’input indicato dal commissario per l’emergenza figliolo la campagna vaccinale dovrà tornare a pieno regime con punte di 450.000 inoculazione giorno già dalla prossima settimana le regioni sollecitano la riapertura degli ABBA Ma la carenza di sanitari resta un problema non ci sarà alcun ricordo in dado in caso di presenza di un solo alunno contagiato precisano fonti di governo ha spiegato che la luce della situazione epidemiologica attuale dopo i necessari approfondimenti continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe A breve sarà pubblicata una circolare esplicativa da parte del Ministero della Salute mentre mondo ormai conta quasi 263 milioni di contagi totali e 5 milioni 215408 decessi ...