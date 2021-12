(Di mercoledì 1 dicembre 2021)- Francescosi è raccontato in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport. L'ex capitano, ora a caposua agenzia scouting, si trova a Barcellona per assistere Toni ...

Advertising

Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Totti elogia Mourinho: “Penso sia… - sportli26181512 : Totti: 'La Roma con Mourinho può tornare al vertice della Serie A': L'ex capitano giallorosso: 'Prima spero che i g… - corgiallorosso : #Totti: “#Mourinho può riportare la Roma ai vertici del calcio italiano” - ReteSport : #Totti: 'La Roma con #Mourinho può tornare ai vertici del calcio italiano' #ASRoma #Retesport - romanewseu : #Totti: “Con #Mourinho a Roma è tornata la speranza nei tifosi, hanno bisogno di vincere un titolo” #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Roma

- Francescosi è raccontato in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport. L'ex capitano della, ora a capo della sua agenzia scouting, si trova a Barcellona per assistere Toni ...Nel 2001 Francescovinceva il terzo Scudetto della, finiva al quinto posto del Pallone d'oro e iniziava a ricevere i corteggiamenti dei top club europei. Il 14 dicembre di quello stesso anno nasceva Antonio ...L'ex capitano giallorosso: "Prima spero che i giallorossi possano tornare in Champions. L'Italia? Non ci aspettavamo gli spareggi" ...L'ex capitano romanista Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a Sport, rispondendo ad alcune domande sulla sua Roma e sulla situazione attuale del Barcellona. E la Roma di Mourinho, come la vedi ...