Advertising

sportli26181512 : #Tottenham-#Brentford, lavori in corso per Antonio #Conte: Nelle gare di #campionato che hanno preceduto il match r… - notiziasportiva : Dopo il rinvio della sfida di Burnley (causa neve), il #Tottenham torna in campo in uno dei due posticipi del turno… - ItaliaFpl : Kane - BRE (H), rischio medio 1 partita (90 minuti), 0 gol, 0 assist ??Tottenham deve vincere ??Spurs non avendo gio… - sportnotizie24 : #Tottenham-#Brentford, le probabili formazioni: #Conte si affida a #Kane -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Brentford

Giovedì sera alle 20.30 ildi Antonio Conte ospita il neopromossoin uno dei due posticipi del turno infrasettimanale di Premier League . L'altra sfida in programma vede di fronte Manchester United e Arsenal ...Hotspur Stadium , giovedì sera alle 20.30 ildi Antonio Conte riceve ilin uno dei due posticipi del turno infrasettimanale di Premier League ...Tottenham Hotspur will be aiming to return to winning ways when they play hosts to London rivals Brentford in the Premier League on Thursday. The curtains will fall on Gameweek 14 of the 2021/22 ...Nelle gare di campionato che hanno preceduto il match rinviato contro il Burnley la squadra allenata dal tecnico italiano è andata quasi sempre in svantaggio ...