"Ti butto l'acido e ti brucio la casa. Ti ammazzo ma prima ti faccio soffrire lentamente" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Ti butto l'acido". Una frase choc. "Ti ammazzo" . E ancora: "Ti brucio casa". L'uomo non accettava che la figlia di 2 anni fosse stata affidata alla madre."Se scopro dove sei ti ammazzo ma prima ti ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Til'". Una frase choc. "Ti" . E ancora: "Ti". L'uomo non accettava che la figlia di 2 anni fosse stata affidata alla madre."Se scopro dove sei timati ...

qn_lanazione : #Siena. 'Ti butto l’acido e ti brucio la casa. Ti ammazzo ma prima ti faccio soffrire lentamente' - Paola58240869 : RT @bluemoonblue00: Lulù non può dire 'porca puttana' mentre Katia e Soleil possono dire qualsiasi insulto Tipo Mignotta Ti butto l'aci… - bluemoonblue00 : Lulù non può dire 'porca puttana' mentre Katia e Soleil possono dire qualsiasi insulto Tipo Mignotta Ti butto l… - Gre_22_ : @NGrimandi @vippona_ Soleil : “gli butto l’acido e non muori come gli scarafaggi” Alfonso: “anche se non lo hai in… - yunheristar : mi butto nell’acido -