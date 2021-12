Sophie Codegoni rischia la squalifica? Ecco cos’è successo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La possibile squalifica di Sophie Codegoni In queste ultime ore hanno iniziato a circolare dei video in cui viene mostrata Sophie Codegoni che sta parlando di Maria Monsè dicendo che “fa la Buscettina con tutti. Con il sorrisino in faccia, questo modo carino…“. A molti quanto ha detto non è piaciuto molto e l’hanno subito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La possibilediIn queste ultime ore hanno iniziato a circolare dei video in cui viene mostratache sta parlando di Maria Monsè dicendo che “fa la Buscettina con tutti. Con il sorrisino in faccia, questo modo carino…“. A molti quanto ha detto non è piaciuto molto e l’hanno subito L'articolo proviene da Novella 2000.

