Scuola: le regole non cambiano, niente dad con un solo positivo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante una circolare, diffusa dal Ministero della Salute nei giorni scorsi che informava riguardo a un cambiamento nella gestione dei contagi nelle scuole, le regole restano quelle iniziali. Non è prevista dad se nelle classi della Scuola è presente un solo caso di covid. Intanto l’Aifa sta decidendo per le vaccinazioni under 12. Cosa era stato deciso per contenere i casi di covid nelle scuole Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi in cui, a causa dell’aumento dei contagi, si stabiliva la didattica a distanza per tutte le classi con un solo caso di positivo, il Ministero della Salute ha comunicato martedì che le lezioni in dad scatteranno per le classi in cui sono presenti almeno tre positivi. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza. All’inizio dell’anno scolastico il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante una circolare, diffusa dal Ministero della Salute nei giorni scorsi che informava riguardo a un cambiamento nella gestione dei contagi nelle scuole, lerestano quelle iniziali. Non è prevista dad se nelle classi dellaè presente uncaso di covid. Intanto l’Aifa sta decidendo per le vaccinazioni under 12. Cosa era stato deciso per contenere i casi di covid nelle scuole Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi in cui, a causa dell’aumento dei contagi, si stabiliva la didattica a distanza per tutte le classi con uncaso di, il Ministero della Salute ha comunicato martedì che le lezioni in dad scatteranno per le classi in cui sono presenti almeno tre positivi. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza. All’inizio dell’anno scolastico il ...

petergomezblog : Marcia indietro del governo sulla didattica a distanza: si tornerà in quarantena con un solo positivo in classe. “T… - fanpage : Dietrofront del Governo sulla quarantena a scuola: nessun isolamento per un solo caso positivo in classe, smentita… - fattoquotidiano : LE REGOLE Il governo ricambia idea - TRIESTE_news : Contagi a scuola: non cambiano le regole sulla dad - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: LE REGOLE Il governo ricambia idea -