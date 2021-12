Sassuolo-Napoli: espulso Spalletti, non sarà in panchina contro l’Atalanta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato per il Napoli, che getta via due punti sul campo del Sassuolo ed ha poco da sorridere in vista dell’impegno contro l’Atalanta. Oltre al punto interrogativo sulle condizioni di Fabian Ruiz e Koulibaly, entrambi usciti per infortunio, non ci sarà sicuramente Luciano Spalletti. L’allenatore dei partenopei è stato infatti espulso al 47? della ripresa. Il direttore di gara Pezzuto di Lecce ha ritenuto eccessive le proteste del tecnico in merito alla rete del 2-2. Secondo Spalletti, il calcio di punizione da cui è nato il gol di Ferrari era stato preceduto da un fallo non fischiato ai danni di Rrahmani. Fatto sta che l’allenatore toscano non sarà in panchina contro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Piove sul bagnato per il, che getta via due punti sul campo deled ha poco da sorridere in vista dell’impegno. Oltre al punto interrogativo sulle condizioni di Fabian Ruiz e Koulibaly, entrambi usciti per infortunio, non cisicuramente Luciano. L’allenatore dei partenopei è stato infattial 47? della ripresa. Il direttore di gara Pezzuto di Lecce ha ritenuto eccessive le proteste del tecnico in merito alla rete del 2-2. Secondo, il calcio di punizione da cui è nato il gol di Ferrari era stato preceduto da un fallo non fischiato ai danni di Rrahmani. Fatto sta che l’allenatore toscano nonin...

