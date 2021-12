Perché il procedimento cominciato alla Corte Suprema mette a rischio il diritto all’aborto in America – Il video (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Negli Stati Uniti si riaccende lo scontro sull’aborto. La Corte Suprema, composta a maggioranza da membri conservatori, è chiamata a decidere sulla legittimità di una legge dello Stato del Mississippi, che vieta l’interruzione della gravidanza dopo 15 settimane. Oggi, 1 dicembre, si è tenuta la prima udienza del procedimento. Il caso è stato ribattezzato «Dobbs vs Jackson Women’s Health», dal nome del capo del dipartimento di Salute del Mississippi, Thomas Dobbs, e da quello dell’unica clinica dello Stato in cui è ancora possibile abortire. La sentenza, probabilmente, non arriverà prima di giugno 2022, ma il dibattito cominciato oggi ha già attirato Cortei di proteste, dell’una o dell’altra fazione, davanti alla sede della Corte Suprema. Dentro il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Negli Stati Uniti si riaccende lo scontro sull’aborto. La, composta a maggioranza da membri conservatori, è chiamata a decidere sulla legittimità di una legge dello Stato del Mississippi, che vieta l’interruzione della gravidanza dopo 15 settimane. Oggi, 1 dicembre, si è tenuta la prima udienza del. Il caso è stato ribattezzato «Dobbs vs Jackson Women’s Health», dal nome del capo del dipartimento di Salute del Mississippi, Thomas Dobbs, e da quello dell’unica clinica dello Stato in cui è ancora possibile abortire. La sentenza, probabilmente, non arriverà prima di giugno 2022, ma il dibattitooggi ha già attiratoi di proteste, dell’una o dell’altra fazione, davantisede della. Dentro il ...

