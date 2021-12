Omicron in Nigeria c'era da ottobre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Nigeria afferma di aver trovato a posteriori alcuni casi di variante Omicron fra i test su alcuni viaggiatori entrati nel Paese in ottobre, cioè oltre un mese prima che il Sudafrica annunciasse la scoperta. Lo afferma il centro per il controllo delle malattie Nigeriano, citato dal Guardian. Il sequenziamento genomico infatti ha identificato due casi. I due viaggiatori non identificati sono arrivati nel paese dell’Africa occidentale la scorsa settimana, ma la variante è stata confermata anche prima del loro arrivo. “Il sequenziamento retrospettivo dei casi precedentemente confermati tra i viaggiatori in Nigeria ha anche identificato la variante Omicron nel campione raccolto nell’ottobre 2021”, ha detto il direttore generale del Center for Disease Control (CDC) ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laafferma di aver trovato a posteriori alcuni casi di variantefra i test su alcuni viaggiatori entrati nel Paese in, cioè oltre un mese prima che il Sudafrica annunciasse la scoperta. Lo afferma il centro per il controllo delle malattieno, citato dal Guardian. Il sequenziamento genomico infatti ha identificato due casi. I due viaggiatori non identificati sono arrivati nel paese dell’Africa occidentale la scorsa settimana, ma la variante è stata confermata anche prima del loro arrivo. “Il sequenziamento retrospettivo dei casi precedentemente confermati tra i viaggiatori inha anche identificato la variantenel campione raccolto nell’2021”, ha detto il direttore generale del Center for Disease Control (CDC) ...

