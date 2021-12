Milan, Costacurta: “La partita contro l’Atletico ha dato forza ed esperienza” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato degli strascichi emotivi che la vittoria contro l'Atletico può portare al Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alessandro, ex difensore rossonero, ha parlato degli strascichi emotivi che la vittorial'Atletico può portare al

Ultime Notizie dalla rete : Milan Costacurta Genoa - Milan, Costacurta: "Shevchenko si emozionerà" In serata, il Milan affronterà il Genoa e ritroverà Shevchenko. L'ucraino, allenatore del club ligure, con la ... A Sky Sport Costacurta, che conosce bene l'ex compagno Shevchenko, ha dichiarato: 'Credo ...

