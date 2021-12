Mentre piangiamo 133 mila morti di Covid l'assessore della Lega finanzia i corsi no - vax (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La destra italiana alla fin fine è peggio di Trump e Bolsonaro messi insieme. E così Mentre nel paese ci sono stati 133 mila morti e Mentre tutta la scienza sottolinea l'importanza dei vaccini un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La destra italiana alla fin fine è peggio di Trump e Bolsonaro messi insieme. E cosìnel paese ci sono stati 133tutta la scienza sottolinea l'importanza dei vaccini un ...

elenastlgdr : RT @amelia_stlgdr: Non io che ascolto Adele mentre Scout non ha intenzione di calmarsi …almeno piangiamo insieme?? - amelia_stlgdr : Non io che ascolto Adele mentre Scout non ha intenzione di calmarsi …almeno piangiamo insieme?? - nemmen0nero : @Nicolas_Maupas @hamarori piangiamo insieme mentre aspettiamo mercoledì e giovedì ???? - AquilaAll : Vieni a casa mia e guardiamoci strappare lungo I bordi insieme sul divano mentre piangiamo - rosepastait : @hoseokflyy piangiamo nel mentre ???? -