Max Tortora | età | moglie | figli | genitori | altezza | film | Alberto Sordi | Tutta colpa di Freud | Instagram

Advertising

comingsoonit : Da oggi, 1 dicembre, arriva su #Canale5 una serie televisiva che unisce il divertimento con il racconto delle famig… - MediasetTgcom24 : 'Tutta colpa di Freud', al via la serie con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora #tuttacolpadifreud… - Carioca80930840 : @RobertaBianco17 @luca_squillante L’idea mi è piaciuta, le puntate non sono lunghe e un bravo anche Max Tortora. - TIM_vision : ??Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora, Luca Bizzarri, Stefania Rocca... ok, vi abbiamo convinto con questo… - sircertaldismo : Leonardo Pieraccioni Massimo Ceccherini Claudio Bisio Fabio de Luigi Pietro Sermonti Stefano Fresi Paolo Cala… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Tortora

Non mancano i consigli sanguigni del romano, e i turbamenti degli amorosi sensi dati dalla sua psicanalista, ma forse non solo, interpretata da Claudia Pandolfi . Nel cast anche Stefania ...Tutta colpa di Freud, la serie: streaming Tutta colpa di Freud - la serie va in onda mercoledì 1 dicembre, in prima serata su Canale 5, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e, ed è ...Per la prima serata in tv, mercoledì 1° dicembre Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tutto il mio folle amore”. Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autism ...Ecco quali sono i luoghi di Tutta colpa di Freud: le location della serie TV con protagonista Claudio Bisio. E’ capitato più volte che un film fosse fonte d’ispirazione per una serie TV. E’ successo a ...