La Roma cade a Bologna | decide un gol di Svanberg

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Dopo due vittorie consecutive, laper 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l’Inter.una rete dalla distanza dinel primo tempo: la squadra di Mihajlovic si affaccia nei piani alti della classifica, ad una sola lunghezza dai giallorossi fermi a 25. Mihajlovic conferma il tridente titolare ma al 17? deve rinunciare ad Arnautovic per infortunio: dentro Sansone con Barrow prima punta. La prima occasione da gol è della: Karsdorp crossa per Abraham, Skorupski indugia e l’inglese di testa spara a lato. Poco dopo, Abraham ancora pericoloso con una deviazione in area ma Skorupski in controtempo riesce a togliere la palla dalla porta. Solo il Napoli (nove) ha registrato più ...

BOLOGNA - Dopo due vittorie consecutive, la Roma cade a Bologna per 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l'Inter. Decide una rete dalla distanza di Svanberg nel primo tempo: la squadra di Mihajlovic si ...