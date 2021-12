I Ferragnez sul red carpet a Madrid: opposti in tutto, ma piacciono troppo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lui schivo e timido, si sottrae ai flash o comunque mostra imbarazzo e fastidio. Lei vive di pane e telecamere addosso, è perfettamente a suo agio davanti ai fan in delirio, sorride ai fotografi e gongola davanti al successo. opposti in tutto, eppure così perfettamente abbinati, Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi sul red carpet a Madrid per la presentazione della serie sulla loro vita, “The Ferragnez”. In total black entrambi, eleganti e innamorati hanno conquistato anche la Spagna. I microfoni sono tutti per Chiara e Fedez si diverte tantissimo a fare da spalla. Non vuole troppa attenzione e il ruolo di marito lo veste a pennello. Mentre i giornalisti fanno domande all’influencer, lui ironico chiede domande anche per lui, qualsiasi cosa, tanto per farlo sentire altrettanto importante. E viene ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lui schivo e timido, si sottrae ai flash o comunque mostra imbarazzo e fastidio. Lei vive di pane e telecamere addosso, è perfettamente a suo agio davanti ai fan in delirio, sorride ai fotografi e gongola davanti al successo.in, eppure così perfettamente abbinati, Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi sul redper la presentazione della serie sulla loro vita, “The”. In total black entrambi, eleganti e innamorati hanno conquistato anche la Spagna. I microfoni sono tutti per Chiara e Fedez si diverte tantissimo a fare da spalla. Non vuole troppa attenzione e il ruolo di marito lo veste a pennello. Mentre i giornalisti fanno domande all’influencer, lui ironico chiede domande anche per lui, qualsiasi cosa, tanto per farlo sentire altrettanto importante. E viene ...

