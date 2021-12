Highlights e gol Sassuolo-Napoli 2-2, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sassuolo-Napoli 2-2, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Succede di tutto al Mapei Stadium, con i padroni di casa che ottengono il pareggio in rimonta. Partenopei avanti con Fabian Ruiz e capaci di trovare il raddoppio con Mertens. Con il passare del tempo, però, i neroverdi crescono e prima accorciano le distanza con Scamacca, poi Ferrari fa 2-2 di testa al 90?. Come se non bastasse, in pieno recupero viene annullato un gol a Defrel con l’ausilio del Var. C’è da dire che la squadra di Spalletti è stata sfortunata per via degli infortuni di Fabian Ruiz e Koulibaly. Ecco di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti degli Highlights sono di proprietà della Lega di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la quindicesima giornata di. Succede di tutto al Mapei Stadium, con i padroni di casa che ottengono il pareggio in rimonta. Partenopei avanti con Fabian Ruiz e capaci di trovare il raddoppio con Mertens. Con il passare del tempo, però, i neroverdi crescono e prima accorciano le distanza con Scamacca, poi Ferrari fa 2-2 di testa al 90?. Come se non bastasse, in pieno recupero viene annullato un gol a Defrel con l’ausilio del Var. C’è da dire che la squadra di Spalletti è stata sfortunata per via degli infortuni di Fabian Ruiz e Koulibaly. Ecco di seguito le immagini salienti della sfida. I diritti deglisono di proprietà della Lega di ...

