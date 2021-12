Ex calciatore 35enne trovato morto nel suo letto, disposta l’autopsia per accertare le cause (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Daniele Sansone, ex calciatore e allenatore, è morto nella sua casa di Pieve Modolena, vicino Reggio Emilia, nella notte tra domenica e lunedì. Aveva solo 35 anni e conduceva uno stile di vita salutare tra palestre, campi da calcio a 5 in cui giocava e di calcio a 11 dove allenava tre squadre giovanili. Si indaga quindi sulle cause del decesso e per questo è stata disposta l’autopsia. “Una persona controllata in tutto, che ogni giorno si allenava. Cresciuto a riso, verdure e pollo: un salutista. Una scomparsa che ci lascia sgomenti”, commenta l’amico Ernesto Brescia, allenatore del Calerno. Secondo il Resto del Carlino, che riporta la notizia, in un primo tempo si era ipotizzato l’arresto cardiaco, ma si vuole verificare se il decesso sia invece conseguenza di un trauma cranico. La settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Daniele Sansone, exe allenatore, ènella sua casa di Pieve Modolena, vicino Reggio Emilia, nella notte tra domenica e lunedì. Aveva solo 35 anni e conduceva uno stile di vita salutare tra palestre, campi da calcio a 5 in cui giocava e di calcio a 11 dove allenava tre squadre giovanili. Si indaga quindi sulledel decesso e per questo è stata. “Una persona controllata in tutto, che ogni giorno si allenava. Cresciuto a riso, verdure e pollo: un salutista. Una scomparsa che ci lascia sgomenti”, commenta l’amico Ernesto Brescia, allenatore del Calerno. Secondo il Resto del Carlino, che riporta la notizia, in un primo tempo si era ipotizzato l’arresto cardiaco, ma si vuole verificare se il decesso sia invece conseguenza di un trauma cranico. La settimana ...

