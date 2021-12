COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta questa mattina, in una delle stanze di isolamento COVID dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 63 anni di Avellino. La donna era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa COVID di Malattie Infettive; il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva. Nell’area COVID di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati sono ricoverati 10 pazienti. COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta questa mattina, in una delle stanze di isolamentodell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera, una paziente di 63 anni di. La donna era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativadi Malattie Infettive; il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva. Nell’areadi Malattie Infettive dell’Aziendasono ricoverati 10 pazienti., il bollettino dell’Asl diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** COVID, un decesso al Moscati di #Avellino: il punto sui ricoveri ** - VaiMimmo : @paulolden1 @Ussignur_ @Master65 @AzzurraBarbuto Certo. Possiamo però attendere dati certi. Nel 2022 avremo la mort… - laregione : In Ticino un altro decesso per Covid, 11 classi in quarantena - news24_city : Covid: 209 nuovi casi e nessun decesso in Puglia, stabili i ricoveri - occhio_notizie : Il primo decesso a Mondragone della quarta ondata Covid -