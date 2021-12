Commissione Ue lancia la “Porta sul mondo” per contrastare la “Via della Seta” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Commissione europea ha lanciato oggi ufficialmente la sua nuova strategia "Global Gateway" per promuovere gli investimenti europei nelle infrastrutture di interconnessione nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia, e anche per il rafforzamento dei sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo, con l'esplicito intento di contrastare l'iniziativa della nuova "Via della Seta" cinese ("Belt and Road initiative"). Obiettivo dichiarato della Commissione è quello di competere con Pechino a livello geopolitico, ma con offerte molto più interessanti a beneficio dei paesi interessati, che tengano conto delle loro esigenze, con la partecipazione attiva del settore privato, basate sul rispetto dei "valori" europei, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laeuropea hato oggi ufficialmente la sua nuova strategia "Global Gateway" per promuovere gli investimenti europei nelle infrastrutture di interconnessione nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia, e anche per il rafforzamento dei sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il, con l'esplicito intento dil'iniziativanuova "Via" cinese ("Belt and Road initiative"). Obiettivo dichiaratoè quello di competere con Pechino a livello geopolitico, ma con offerte molto più interessanti a beneficio dei paesi interessati, che tengano conto delle loro esigenze, con la partecipazione attiva del settore privato, basate sul rispetto dei "valori" europei, ...

