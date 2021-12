Cina | dopo quattro mesi riparte il campionato di calcio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’attesa è finita.finalmenteildicinese. Le ultime partite erano andate in scena nella giornata di Ferragosto, prima che il governo ordinasse un lungo stop. Alla base di questa decisione la possibilità di permettere ai giocatori di rispondere alla convocazione in nazionale per i match tra settembre e novembre. Allo stesso tempo, grazie a quest’interruzione è stato possibile rispettare le regole imposte ai cittadini che lasciano il paese, per poi farvi ritorno. La stagione riprenderà il 12 dicembre con la seconda fase, che vedrà al via 16 squadre suddivise in due gironi da 8. SportFace.