Ci mancava il Babbo Natale in tutù: a Modena scoppia il caso. «Svirilizzato ed effeminato» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Crea polemiche a Modena l’enorme Babbo Natale in tutù. «Ci mancava quello in tutù, Svirilizzato e, nonostante la bianca e fluente barba, effeminato. Insomma, più un’icona arcobaleno, per adulti ideologizzati, mezzo Babbo e mezza babba, che una figura da magia del Natale». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore e coordinatore regionale azzurro Enrico Aimi. «Per il Santo Natale, nella rossa Modena, nel corso degli anni, ne abbiamo davvero viste di tutti i colori, di cotte e di crude, come si dice: presepi distrutti o vietati, canti di Natale e recite censurate nelle scuole, simpatici – e pure accettabili – Babbi Natale vittime di incidenti in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Crea polemiche al’enormein. «Ciquello ine, nonostante la bianca e fluente barba,. Insomma, più un’icona arcobaleno, per adulti ideologizzati, mezzoe mezza babba, che una figura da magia del». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore e coordinatore regionale azzurro Enrico Aimi. «Per il Santo, nella rossa, nel corso degli anni, ne abbiamo davvero viste di tutti i colori, di cotte e di crude, come si dice: presepi distrutti o vietati, canti die recite censurate nelle scuole, simpatici – e pure accettabili – Babbivittime di incidenti in ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ci mancava il Babbo Natale in tutù: a Modena scoppia il caso. «Svirilizzato ed effeminato» - RobertoArduini1 : RT @Sarx88: Io ero rimasto al caminetto di Babbo Natale, la porta degli elfi mi mancava #ilunatici - Sarx88 : Io ero rimasto al caminetto di Babbo Natale, la porta degli elfi mi mancava #ilunatici - gatta_loca : “Ci mancava il Babbo Natale in tutù, svirilizzato e, nonostante la bianca e fluente barba, effeminato. Insomma, più… - mammanonsonoio : #3fattidioggi per @SignorinaLave - oggi tragitto tranquillo casa-lavoro in bici, spero di non espiare al ritorno;… -