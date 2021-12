BrianzAcque, da Bei finanziamento di 55 mln per migliorare le infrastrutture idriche (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) fornisce un finanziamento di 55 milioni di euro a BrianzAcque per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche e di gestione delle acque reflue nella provincia di Monza e Brianza per il periodo 2022-2025, a beneficio di circa 850,000 cittadini Lombardi. Il finanziamefnto rappresenta il primo Prestito Verde (Green Loan) della Bei nel settore idrico a livello globale, con l'obiettivo di potenziare la gestione delle acque gestite da BrianzAcque attraverso una serie di progetti indirizzati alla sostenibilità, azione climatica e cura dell'ambiente. In tal senso lo sviluppo del progetto consentirà a BrianzAcque di armonizzare i propri impianti con le direttive europee vigenti, potenziando 85 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) fornisce undi 55 milioni di euro aperl'efficienza dellee di gestione delle acque reflue nella provincia di Monza e Brianza per il periodo 2022-2025, a beneficio di circa 850,000 cittadini Lombardi. Il finanziamefnto rappresenta il primo Prestito Verde (Green Loan) della Bei nel settore idrico a livello globale, con l'obiettivo di potenziare la gestione delle acque gestite daattraverso una serie di progetti indirizzati alla sostenibilità, azione climatica e cura dell'ambiente. In tal senso lo sviluppo del progetto consentirà adi armonizzare i propri impianti con le direttive europee vigenti, potenziando 85 ...

