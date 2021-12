Barcellona, in via di definizione la risoluzione del contratto di Setien (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quique Setien, ex tecnico del Barcellona, è pronto a rescindere il contratto con il suo ex club. Le ultime notizie sulla vicenda Come riportato da Cadena Ser, il Barcellona e Quique Setien hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto dell’ex allenatore blaugrana, esonerato ormai più di un anno fa. I 4 milioni di buonuscita dovuti all’allenatore verranno versati a rate, così da evitare il processo programmato per il 20 dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quique, ex tecnico del, è pronto a rescindere ilcon il suo ex club. Le ultime notizie sulla vicenda Come riportato da Cadena Ser, ile Quiquehanno raggiunto un accordo per la rescissione deldell’ex allenatore blaugrana, esonerato ormai più di un anno fa. I 4 milioni di buonuscita dovuti all’allenatore verranno versati a rate, così da evitare il processo programmato per il 20 dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

