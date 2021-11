Uomini e Donne, grande annuncio per Isabella Ricci: cos’ha deciso di fare la dama? Cosa succederà a Gemma Galgani? (Di martedì 30 novembre 2021) Uomini e Donne: colpo di scena per Isabella Ricci nella registrazione di ieri, lunedì 29 novembre, Cosa sarà successo alla rivale di Gemma Galgani? Diciamo subito che è qualCosa di bello! Intanto ci sono delle novità su Gemma. Uomini e Donne: Isabella ha “scelto” e se ne va dal programma Qualche giorno fa Isabella Ricci, una delle protagoniste del Trono Over, aveva dichiarato che sarebbe stata pronta ad uscire da “Uomini e Donne” con un cavaliere. Parliamo di Fabio Mantovani, arrivato in studio proprio per conoscere lei. Ebbene, la grande decisione è arrivata ed entrambi hanno scelto di andarsene dal ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 novembre 2021): colpo di scena pernella registrazione di ieri, lunedì 29 novembre,sarà successo alla rivale di? Diciamo subito che è qualdi bello! Intanto ci sono delle novità suha “scelto” e se ne va dal programma Qualche giorno fa, una delle protagoniste del Trono Over, aveva dichiarato che sarebbe stata pronta ad uscire da “” con un cavaliere. Parliamo di Fabio Mantovani, arrivato in studio proprio per conoscere lei. Ebbene, ladecisione è arrivata ed entrambi hanno scelto di andarsene dal ...

