Roma, incidente con un'auto: muore 48enne che era alla guida di un monopattino (Di martedì 30 novembre 2021) incidente mortale a Roma tra un'auto e un monopattino. Lo scontro è avvenuto in via Cesare Federici, all'intersezione con via Cristoforo Colombo nel quadrante sud della città. Inutili i soccorsi per il 48enne che era alla guida del veicolo a due ruote. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto. Il personale del 118 nonostante i tentativi di rianimazione non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo a bordo del monopattino. Secondo quanto si apprende, il conducente dell'auto si è subito fermato per allertare i soccorsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

