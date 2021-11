Pubblico impiego, via libera alle linee guida per lo smart working (Di martedì 30 novembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Esprimo il mio orgoglio per il lavoro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulleper lonella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Esprimo il mio orgoglio per il lavoro ...

Ultime Notizie dalla rete : Pubblico impiego Brunetta: tra questa e prossima settimana contratto Pa "Tra questa e la prossima settimana si chiude tutto": così il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta risponde all'Ansa in merito al rinnovo del contratto del pubblico impiego, precisando che riguarderà "le funzioni centrali. E, poi, a ruota, tutte le altre, coma da tradizione", chiude a margine della Conferenza nazionale di statistica, all'Istat. "Entro l'...

PNRR: treni a zero emissioni e autobus elettrici, ci sono 500 milioni di euro ... per un trasporto pubblico locale migliore". Le risorse per trasporti green Il Piano nazionale di ...un percorso collettivo che deve puntare sull'ottimizzazione delle risorse e il loro impiego per la ...

Pa, nuove regole per il lavoro agile: “Non avrà vincoli di orario e luogo” "Tra questa e la prossima settimana si chiude tutto". Lo garantisce il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta a proposito del rinnovo del contratto del pubblico impiego, precisando che rigua ...

