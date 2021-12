La casa di carta, arrivano le puntate finali (Di martedì 30 novembre 2021) arrivano il 3 dicembre su Netflix gli ultimi cinque episodi del Volume 2 della quinta parte de ‘La casa di carta’, una delle serie più di successo trasmesse dalla piattaforma. Saranno gli appuntamenti finali della serie ideata dallo showrunner spagnolo Alex Pina che, nel corso della conferenza stampa globale in streaming, ha spiegato come il Volume 2 “è molto più ricco di emozioni” e che negli ultimi episodi “mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle”. La serie, arrivata quattro anni fa su Netflix dopo un debutto ‘tiepido’ in fatto di ascolti sulla tv spagnola Antena 3, sulla piattaforma è stata quella in lingua non inglese più vista, battuta solo quest’anno da ‘Lupin’ e ‘The Squid game’. Adesso gli oltre 68 milioni di telespettatori potranno vedere finalmente quale sarà il destino della sorprendente banda di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021)il 3 dicembre su Netflix gli ultimi cinque episodi del Volume 2 della quinta parte de ‘Ladi’, una delle serie più di successo trasmesse dalla piattaforma. Saranno gli appuntamentidella serie ideata dallo showrunner spagnolo Alex Pina che, nel corso della conferenza stampa globale in streaming, ha spiegato come il Volume 2 “è molto più ricco di emozioni” e che negli ultimi episodi “mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle”. La serie, arrivata quattro anni fa su Netflix dopo un debutto ‘tiepido’ in fatto di ascolti sulla tv spagnola Antena 3, sulla piattaforma è stata quella in lingua non inglese più vista, battuta solo quest’anno da ‘Lupin’ e ‘The Squid game’. Adesso gli oltre 68 milioni di telespettatori potranno vedere finalmente quale sarà il destino della sorprendente banda di ...

