Julia Roberts e il post su Instagram rarissimo per il compleanno dei suoi figli

(Di martedì 30 novembre 2021) Nonostante sia una delle attrici più famose e amate di Hollywood,non è mai stata molto attiva sui social network. Ma il 28 novembre, in occasione del diciassettesimodeimaggiori, Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, ha deciso di pubblicare un dolcissimo scatto che li ritrae, tutti e tre insieme, quando i gemelli erano neonati. “I 17 anni più dolci della mia vita“, ha scritto l’attrice su. Uno scatto, per uno dei pochi momenti di vita quotidiana che la star di Pretty Woman condivide con inove milioni di follower. Non sono molti, infatti, isulle sue pagine social, ma quando decide di parlare della sua vita privata lo fa mostrando quel lato della sua quotidianità così ...

Advertising

CieloTV : Un cast che vi farà pensare solo una cosa: #Ohmygosh! Julia Roberts vi aspetta questa sera nei panni di Katherine c… - POPCORNTVit : 'Mona Lisa Smile', qualche curiosità sul film con Julia Roberts - monicapelluccim : @cinziotta73 @BonomiAllegra Qualcosa ci ha insegnato Pretty Woman...Julia Roberts una grande!! - BnB_Ferroviere : Stage Entertainment torna a farci sognare con una favola tratta da una delle commedie romantiche più amate di sempr… - eventiatmilano : Stage Entertainment torna a farci sognare con una favola tratta da una delle commedie romantiche più amate di sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts

Redazione Sorrisi Una coppia da sogno si sta per riunire in occasione di un nuovo film, "Ticket to paradise" . Parliamo di George Clooney e: reciteranno insieme nella commedia che si sta girando proprio in queste settimane in una località australiana (ma il film è ambientato a Bali).Lungo sotto il ginocchio, morbido e ampio, il teddy coat non ha non ha conquistato solo l'imprenditrice italiana ma anche lo star system di mezzo mondo, compresee Blake Lively. Chiara ...La corsa agli Oscar 2022 comincia bene per l'Italia. La figlia oscura (The Lost Daughter) di Maggie Gyllenhaal, da Elena Ferrante, trionfa ai Gotham Awards ...Julia Roberts ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata ma nelle ultime ore a fatto un’eccezione ...