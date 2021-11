Jannik Sinner, "un inutile capolavoro". Coppa Davis, quello che pochi hanno notato contro Cilic | Video (Di martedì 30 novembre 2021) Jannik Sinner-Torino: quello tra l'altoatesino e il PalaAlpitour è un binomio di successo. Non solo la vittoria contro Hurkacz nelle Finals, dopo aver sostituito l'infortunato Matteo Berrettini. In tre partite del singolare di Coppa Davis, infatti, per il tennista 20enne sono arrivate tre vittorie. Il vero e proprio trascinatore della Nazionale italiana di tennis, purtroppo però il capolavoro timbrato ieri, lunedì 29 novembre, contro Marin Cilic non è bastato alla squadra azzurra per superare la Croazia nei quarti di finale. Queste le parole dell'azzurro dopo il doppio perso contro Metkic-Pavic: “Sono contento di fare parte di questo gruppo. Questa notte è stata più importante di un torneo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021)-Torino:tra l'altoatesino e il PalaAlpitour è un binomio di successo. Non solo la vittoriaHurkacz nelle Finals, dopo aver sostituito l'infortunato Matteo Berrettini. In tre partite del singolare di, infatti, per il tennista 20enne sono arrivate tre vittorie. Il vero e proprio trascinatore della Nazionale italiana di tennis, purtroppo però iltimbrato ieri, lunedì 29 novembre,Marinnon è bastato alla squadra azzurra per superare la Croazia nei quarti di finale. Queste le parole dell'azzurro dopo il doppio persoMetkic-Pavic: “Sono contento di fare parte di questo gruppo. Questa notte è stata più importante di un torneo ...

