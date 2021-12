Gasperini: “Non è il momento per parlare di scudetto. Il rinnovo? Testimonia l’attaccamento che ho per il club” (Di martedì 30 novembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il 4-0 ai danni del Venezia: Quarta vittoria consecutiva, peraltro con tanti cambi.“Per noi era importante. Si stanno allenando tutti bene e chi ha giocato meno meritava questa partita. Anche se ci fosse stato un altro avversario avrei fatto le stesse scelte. Io ero convinto che la squadra avrebbe avuto un buon atteggiamento”. Se dico che Napoli-Atalanta è una sfida scudetto?“Non è questo il momento, almeno da parte nostra. Il Napoli gioca per lo scudetto mentre noi questa credibilità non l’abbiamo ancora acquisita. Non abbiamo la dimensione di Napoli e Inter, ma come punti siamo molto vicini. Abbiamo voglia di misurarci”. Che significato ha il rinnovo?“Andava avanti da un po’ di tempo, oggi l’abbiamo siglato. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il 4-0 ai danni del Venezia: Quarta vittoria consecutiva, peraltro con tanti cambi.“Per noi era importante. Si stanno allenando tutti bene e chi ha giocato meno meritava questa partita. Anche se ci fosse stato un altro avversario avrei fatto le stesse scelte. Io ero convinto che la squadra avrebbe avuto un buon atteggiamento”. Se dico che Napoli-Atalanta è una sfida?“Non è questo il, almeno da parte nostra. Il Napoli gioca per lomentre noi questa credibilità non l’abbiamo ancora acquisita. Non abbiamo la dimensione di Napoli e Inter, ma come punti siamo molto vicini. Abbiamo voglia di misurarci”. Che significato ha il?“Andava avanti da un po’ di tempo, oggi l’abbiamo siglato. ...

Advertising

AndreaRomano9 : Gasperini non è un passante. Consigliere #Lega a #Cecina, candidato (sconfitto) alla Camera nel 2018 a #Livorno, a… - rassegnato1 : RT @Misurelli77: Ladies and gentlemen... Lorenzo Gasperini,la giovane promessa leghista. Se sei normale alla lega non fai carriera,vogliono… - internewsit : Gasperini: «Scudetto? Ora non ci riguarda! Inter e altre due possono lottare» - - GiorgioGerardi1 : RT @VincenzoMilani: Eccone un altro. Oh non puoi sbagliare: o è un leghista o è un fdi. Non si scappa. #laPeggiore_DESTRA_diSempre #facc… - Spooky_The_Tuff : RT @giuliocavalli: Lorenzo Gasperini consigliere provinciale a Livorno e consulente legislativo alla Camera. Poteva essere di qualsiasi par… -