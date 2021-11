Completate le indagini strutturali sul balconcino della Polizia locale di Pomezia (Di martedì 30 novembre 2021) Pomezia. Sono state Completate le indagini strutturali per la verifica dell’integrità statica del balconcino, e relativo portone d’ingresso, dello stabile ospitante il Comando della Polizia locale (ex casa del fascio). Le indagini architettoniche e strutturali hanno attestato e confermato la sicurezza della struttura. In aggiunta, sono state Completate anche le opere di restauro e dunque rimossi i ponteggi restituendo l’intera area alla pubblica fruizione. Controllo stabilità e restauro al Comando di Pomezia “L’intervento di restauro è iniziato con il controllo della stabilità tra la struttura muraria e il balcone – così ha spiegato l’Assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021). Sono stateleper la verifica dell’integrità statica del, e relativo portone d’ingresso, dello stabile ospitante il Comando(ex casa del fascio). Learchitettoniche ehanno attestato e confermato la sicurezzastruttura. In aggiunta, sono stateanche le opere di restauro e dunque rimossi i ponteggi restituendo l’intera area alla pubblica fruizione. Controllo stabilità e restauro al Comando di“L’intervento di restauro è iniziato con il controllostabilità tra la struttura muraria e il balcone – così ha spiegato l’Assessore ...

