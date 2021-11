Benevento-Pordenone, partita la vendita dei tagliandi: sconti per la provincia (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento Calcio comunica, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, e del Decreto Legge n°139 del giorno 8 ottobre 2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della capienza, che a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 novembre, e fino alle ore 14:00 (inizio gara) di sabato 4 dicembre 2021, saranno disponibili sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento–Pordenone, in programma il giorno 4 dicembre 2021 alle ore 14:00. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, anche per questa gara saranno messi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– IlCalcio comunica, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, e del Decreto Legge n°139 del giorno 8 ottobre 2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della capienza, che a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 novembre, e fino alle ore 14:00 (inizio gara) di sabato 4 dicembre 2021, saranno disponibili sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate ivalidi per la, in programma il giorno 4 dicembre 2021 alle ore 14:00. Prosegue l’iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in, anche per questa gara saranno messi ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento-#Pordenone, partita la vendita dei #Tagliandi: sconti per la provincia ** - GIONATA12564426 : CALCIO: CARTELLINI OVER 1,5 ATALANTA - VENEZIA FIORENTINA - SAMPDORIA SALERNITANA - JUVE VERONA - CAGLIARI CALCIO… - ilvaglio1 : Benevento calcio: le modalità della prevendita della gara contro il Pordenone #pordenone #beneventocalcio #serieb… - TV7Benevento : BENEVENTO - PORDENONE DOMANI AL VIA LA PREVENDITA... - NTR24 : Benevento-Pordenone, martedì mattina al via la prevendita biglietti -