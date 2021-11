Barca a vela di 7 metri si incaglia nel Delta, due velisti salvati nella notte: erano partiti da Ancona (Di martedì 30 novembre 2021) PORTO TOLLE - Due velisti incagliati, con una Barca a vela un miglio al largo dal faro di Pila di Porto Tolle, sono stati soccorsi nella notte e salvati dai vigili del fuoco. I pompieri avuta la ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 30 novembre 2021) PORTO TOLLE - Dueti, con unaun miglio al largo dal faro di Pila di Porto Tolle, sono stati soccorsidai vigili del fuoco. I pompieri avuta la ...

Advertising

Gazzettino : ##barca a vela di 7 metri si incaglia nel Delta, due velisti salvati nella notte: erano partiti da Ancona - CoviddiTruppen : RT @mendeiev: NOOOOOOO! Per questo giorno il virus ha preso un giorno di riposo, va in Liguria (Rapallo) un giro in barca a vela. https://t… - Giusepp65177349 : RT @mendeiev: NOOOOOOO! Per questo giorno il virus ha preso un giorno di riposo, va in Liguria (Rapallo) un giro in barca a vela. https://t… - zettai_Ari : RT @mendeiev: NOOOOOOO! Per questo giorno il virus ha preso un giorno di riposo, va in Liguria (Rapallo) un giro in barca a vela. https://t… - MMaXXprIIme : RT @mendeiev: NOOOOOOO! Per questo giorno il virus ha preso un giorno di riposo, va in Liguria (Rapallo) un giro in barca a vela. https://t… -