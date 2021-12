And Just Like That...: il trailer della serie in arrivo su Sky e NOW (Di martedì 30 novembre 2021) La serie And Just Like That... arriverà su Sky e NOW a dicembre e online è stato condiviso il trailer del progetto sequel di Sex and the City. And Just Like That..., serie ideata per proseguire la storia iniziata in Sex and the City, ha un nuovo trailer in attesa del debutto sugli schermi televisivi: i primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) LaAnd... arriverà su Sky e NOW a dicembre e online è stato condiviso ildel progetto sequel di Sex and the City. And...,ideata per proseguire la storia iniziata in Sex and the City, ha un nuovoin attesa del debutto sugli schermi televisivi: i primi due episodi, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Skyin contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in ...

